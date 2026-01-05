Yıldız Tilbe'nin Asena için yaptığı hareket gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hasan Dere'den boşandıktan sonra Türkiye'ye dönen ünlü oryantal Asena “İbo Show Yılbaşı Özel” programına katıldı ve yıllar önce büyük bir aşk yaşadığı eski sevgilisi İbrahim Tatlıses ile süren 25 yıllık küslüğü sonlandırdı. O anlar sosyal medyada günlerdir konuşuluyor.

Tatlıses’in konuklarından Bülent Ersoy, yayında yapımcının Asena’yı programa çıkmaya nasıl ikna ettiğini sordu.

HAREKETİ OLAY OLDU

Yıldız Tilbe, kameranın açısında olmadığını düşünerek eliyle para işareti yaptı ve “İki katı para aldı” dedi. Ekrana yansıyan o anlar magazin gündemine damga vurdu.

"ESKİ DEFTERLERİ KAPATTIM"

Programdan sonra açıklama yapan oryantal, “Sizi bir daha yan yana görür müyüz?” sorusuna da “Ben tamamlamam gereken şeyi tamamladım. Artık kendi yoluma bakacağım. Bu benim geçmişimle yüzleşmemdi. Kendimle hesaplaştım, eski defterleri kapattım” yanıtını verdi.