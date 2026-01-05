Zeynep Tokuş yeni yılın ilk pozlarını verdi! Yıllara meydan okuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1998 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Tokuş, yarışmadan sonra kariyerine oyunculukla devam etmişti. Güzelliğiyle beğeni toplayan Tokuş hafızalara Deli Yürek ile kazındı.

Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı Deli Yürek dizisindeki Zeynep karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Tokuş, yıllar önce oyunculuğu bırakmıştı.

YOGA EĞİTMENİ

Oyunculuğa ara verdikten sonra kendini yogaya adayan Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor ve sosyal medyada da yoga temalı içerikler paylaşıyor. Özellikle zorlu pozlardaki ustalığı ve enerjisiyle takipçilerinden tam not alan Zeynep Tokuş'un yaşı da duyanları şaşırtıyor.

49 OLDU

49 yaşındaki ünlü isim yeni yılda da iddialı pozlarıyla dikkat çekti. Ünlü isme takipçilerinden yorum yağdı.

3 ÇOCUKLU

2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile evlenen Zeynep Tokuş’un Ali, Alp ve Ayşe adlarında üç çocuğu var.