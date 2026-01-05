Zeynep Tokuş yeni yılın ilk pozlarını verdi! Yıllara meydan okuyor

- Zeynep Tokuş, kariyerine Miss Turkey 1998 birinciliği sonrası oyunculukla devam etmiş, ancak daha sonra yogaya odaklanmıştır.
- Deli Yürek dizisindeki rolüyle tanınan Tokuş, yoga eğitmenliği yaparken sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor.
- 49 yaşındaki Tokuş, yeni yıl için paylaştığı pozlarıyla takipçilerini bir kez daha kendine hayran bıraktı.
1998 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Tokuş, yarışmadan sonra kariyerine oyunculukla devam etmişti. Güzelliğiyle beğeni toplayan Tokuş hafızalara Deli Yürek ile kazındı.
Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı Deli Yürek dizisindeki Zeynep karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Tokuş, yıllar önce oyunculuğu bırakmıştı.
YOGA EĞİTMENİ
Oyunculuğa ara verdikten sonra kendini yogaya adayan Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor ve sosyal medyada da yoga temalı içerikler paylaşıyor. Özellikle zorlu pozlardaki ustalığı ve enerjisiyle takipçilerinden tam not alan Zeynep Tokuş'un yaşı da duyanları şaşırtıyor.
49 OLDU
49 yaşındaki ünlü isim yeni yılda da iddialı pozlarıyla dikkat çekti. Ünlü isme takipçilerinden yorum yağdı.
3 ÇOCUKLU
2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile evlenen Zeynep Tokuş’un Ali, Alp ve Ayşe adlarında üç çocuğu var.