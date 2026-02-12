Hülya Avşar paylaştı! Kızı Zehra Çilingiroğlu ringe çıktı

- Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun dövüş sporlarıyla uğraştığı anları paylaştı.
- Zehra'nın ringdeki görüntüleri sosyal medyada kısa sürede popüler oldu.
- "Görün ona göre" notu eşliğinde paylaşılan video, dikkat çekti.
Uzun bir aranın ardından yeniden setlere dönen ünlü sanatçı Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra'yla dikkat çekiyor.
ARTIK MARKASI VAR
Mimarlık eğitimi alan Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda yeni bir marka kurarak gündeme gelmişti. Zehra şimdi de ringe çıkarak tüm dikkatleri üzerine topladı.
"GÖRÜN ONA GÖRE"
Hülya Avşar, kızı Zehra'nın ringdeki antrenman görüntülerini "Görün ona göre" notuyla paylaşarak sosyal medyada gündem olmayı başardı.