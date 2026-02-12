Seda Sayan'dan Amerika'da! Valizli ikonik pozu verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, kendinden yaşça küçük Çağlar Ökten ile 20 Nisan 2022 yılında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti.

AMERİKA'YA GİTTİ

Her fırsatta evliliğinin çok iyi gittiğini ve mutlu olduğunu dile getiren Seda Sayan, kocasını da aldı Amerika'ya uçtu.

Sevilen şarkıcı Seda Sayan, Amerika paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

New York'taki ikonik valizin önünde verdiği pozunu takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"RESMEN GASBETTİM"

Öte yandan ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz gün bir YouTube kanalına konuk oldu. Ünlü şarkıcı Seda Sayan'a burada evliliği ile ilgili sorular soruldu ve ünlü şarkıcı samimi açıklamalarda bulundu.

Nasıl evlendiğini açıklayan Sayan, "Evliliğimiz çok kısa sürede oldu. Resmen gasbettim onu." dedi. Ayrıca Sayan, "Beni çok iyi tanıdığını düşünüyorum. Beni bu güne kadar kimse tanımamış." diye konuştu.