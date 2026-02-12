Yağmur Atacan, Pınar Altuğ'dan bahsetti: Pınar'dan daha çok konuşan bir kadın yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sık sık aralarındaki yaş farkı eleştirilen odağı olan Pınar Altuğ ve meslektaşı Yağmur Atacan, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu.

Eleştirilere rağmen mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çift, gündemden düşmek bilmiyor.

Son olarak Yağmur Atacan, Atacans Kitchen adlı YouTube kanalında kendisine yöneltilen esprili bir soruya verdiği yanıtla izleyenleri güldürdü.

CEVABIYLA ŞAŞIRTTI

"Pınar'ın çok konuşan o arkadaşı arıyor. Pınar telefonu açtı ama kadın susmuyor. Pınar telefonu nasıl kapatır?" sorusu üzerine Atacan'ın cevabı gecikmedi.

"PINAR'DAN ÇOK KONUŞAN YOK"

Ünlü oyuncu, "Pınar'ın öyle bir arkadaşı yok. Pınar'dan daha çok konuşan bir kadın henüz icat edilmedi." diyerek espriyi ters köşe yaptı. Bu yanıt, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.