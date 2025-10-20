Abone ol: Google News

Hülya Avşar Sergen Yalçın’ı övdü: "Sergen ne yapıyorsa bir bildiği vardır"

Fanatik Beşiktaşlı ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, katıldığı Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 09:43
Hülya Avşar Sergen Yalçın’ı övdü:
  • Hülya Avşar, Beşiktaş Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi'ne katıldı.
  • Avşar, Sergen Yalçın'a güvendiğini belirterek ona destek verdi.
  • Beşiktaş'ın bu sene şampiyon olacağına inandığını söyledi.

Yıllardır koyu Beşiktaşlı ünlüler arasında olduğu bilinen ünlü sanatçı Hülya Avşar, dün Beşiktaş Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi'nde yerini aldı.

"İNANIYORUM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a destek veren Avşar, toplantı öncesinde Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OALCAĞIZ"

Beşiktaş'ın gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz sorusunu yanıtlayan Hülya Avşar, "Sergen'e çok güveniyorum. Böyle gidiyorsa bir bildiği vardır, öyle gidiyorsa da bir bildiği vardır. Yerli hocalarla çalışmak her zaman benim hoşuma giden bir şey. Bu sene kesinlikle şampiyon olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri