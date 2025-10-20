Hülya Avşar Sergen Yalçın’ı övdü: "Sergen ne yapıyorsa bir bildiği vardır"

Yıllardır koyu Beşiktaşlı ünlüler arasında olduğu bilinen ünlü sanatçı Hülya Avşar, dün Beşiktaş Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi'nde yerini aldı.

"İNANIYORUM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a destek veren Avşar, toplantı öncesinde Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OALCAĞIZ"

Beşiktaş'ın gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz sorusunu yanıtlayan Hülya Avşar, "Sergen'e çok güveniyorum. Böyle gidiyorsa bir bildiği vardır, öyle gidiyorsa da bir bildiği vardır. Yerli hocalarla çalışmak her zaman benim hoşuma giden bir şey. Bu sene kesinlikle şampiyon olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.