Hülya Avşar'dan kızı Zehra Çilingiroğlu'na övgü: "Seni çok beğeniyorum"

Açıklamalarıyla ve güzelliğiyle sık sık magazinde kendisine yer bulan 61 yaşındaki Hülya Avşar bu defa sosyal medyada kızı Zehra Çilingiroğlu'nun fotoğrafına yaptığı yorumla dikkat çekti.

Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, mimarlık kariyerine adım atmasının ardından son dönemde sıkça adından söz ettiriyor.

Annesi Hülya Avşar, kızının Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarına kayıtsız kalmadı.

"ÇOK BEĞENİYORUM"

Avşar, mimar kızı Zehra Çilingiroğlu'nun paylaşımlarına, "Kızımsın diye çok zevkli olduğunu yazmak istiyorum ama ayrıca bir tasarımcı olarak çok beğeniyorum, çok" şeklinde bir yorum yaptı.

Çilingiroğlu, takipçilerinden "Annesinin kızı maşallah" gibi birçok beğeni dolu yorum aldı.