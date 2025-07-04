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Hülya Avşar'dan tepki çeken sözler: "Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam"

Gündem olan açıklamalarına devam eden ünlü sanatçı Hülya Avşar, 'Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam' diyerek yine tepkilerin odağı oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Hülya Avşar'dan tepki çeken sözler:

Sahip olduğu arsalar, araziler ve çeşitli mülklerle Türkiye'nin en zengin kadınlarından olan Hülya Avşar, yine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Her söylediği olay olan Avşar, özel hayatına dair yaptığı açıklamada, maddi olarak kendisinden daha az kazanan erkeklere saygı duyamayacağını dile getirdi.

"SAYGI DUYMAM"

Erkekte paranın önemli olduğunu söyleyen ünlü isim, "Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam" ifadelerini kullandı.

Avşar'ın sözleri sosyal medyada gündem olurken; çok sayıda kullanıcı da Avşar'a tepki gösterdi.

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