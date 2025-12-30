Sinem Kobal'ın 2025 vedası! Paylaşımına beğeni yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Selena dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında birçok projede yer alan başarılı oyuncu Sinem Kobal, sosyal medyanın ünlü isimlerinden.

Ünlü oyuncu son olarak 2025 yılına veda ettiği bir paylaşım yaptı.

"HOŞÇA KAL 2025"

Kobal, 6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından, 2025'e veda etti. Güzel oyuncu, 2026'ya günler kala en sevdiği karelerini "Hoşça kal 2025" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.