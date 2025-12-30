Aslıhan Doğan'ın çanta açıklaması gündem oldu: Başka takmam

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan, uzun süren ilişkilerinin ardından 11 Mart 2018’de İstanbul’da sade bir törenle evlenmişti. Çiftin bu evlilikten iki oğlu olmuş, 2018’de Hamza Arda, 2020 senesinde de Asil Aslan dünyaya gelmişti.

Aslıhan Doğan Turan, iş dünyası ve sosyal medyada daha moda ve yaşam tarzı paylaşımlarıyla öne çıkan, markalarla iş birliklerini ve sık sık aile hayatından kareleri paylaşan isimlerden biri.

Bir programa konuk olan ünlü fenomenlerden Aslıhan Doğan Turan, çanta tercihine ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi.

ÇANTA YATIRIMI

Turan, yalnızca Hermes marka çanta kullandığını belirterek bu çantaları, bir “yatırım aracı” olarak gördüğünü söyledi.

"BAŞKA ÇANTA KULLANMAM"

Hermes çantaların modasının geçmediğini vurgulayan Turan, “İleride kızım olursa, gelinim olursa onlara bırakabileceğim çantalar. Bu yüzden başka marka çanta kullanmıyorum.” ifadelerini kullandı.

Turan’ın sözleri ve lüks tüketimi sosyal medyada gündem oldu.

450 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Yıllarca bekleme sırası olduğu bilinen ve fiyatı 450 bin TL’den başlayan Hermes Birkin çantalarının üretimi sıkı bir şekilde kontrol edilir ve her yıl minimum sayıda üretilir.

10 bin dolardan 2.000.000 dolara kadar değişebiliyor fiyatları var.

Aslıhan Turan, daha önce 93 bin tl’lik hırkasıyla gündem olmuştu