İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten'den aşkın karesi geldi

DJ Daye Ay ile nişan atan oyuncu İbrahim Selim, aşk hayatında hız kesmiyor. Ünlü isim, sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile yeni bir aşka yelken açtı.

Selim, geçtiğimiz hafta Ayşe Şeyma Keten ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

İbrahim Selim, Ayşe Şeyma Keten ile ilk fotoğrafını paylaştı.

SELİN ŞEKERCİ İLE DE AŞK YAŞAMIŞTI

Youtube'da yaptığı programla tanınan oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, bir dönem güzel oyuncu Selin Şekerci ile aşk yaşamıştı. Yaklaşık 7 ay süren ilişkileri geçtiğimiz senenin başında bitmişti. Hatta ayrılmadan önce Şekerci, "Umarım uzun yıllarımız olur" demişti. Ama ilişki bu sözlerin hemen ardından sona ermişti.