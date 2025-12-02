İbrahim Selim ilişkisini ilan etti! Yeni sevgilisi 16 yaş küçük

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz yıllarda meslektaşı Selin Şekerci ile aşk yaşayan İbrahim Selim'in mutluluğu kısa sürmüştü.

NİŞAN KISA SÜRDÜ

Selim daha sonra DJ Daye Ay'la aşk yaşamaya başlamıştı. Nişanlanan ve nikah masasına oturmaya hazırlanan ikili, ani şekilde yollarını ayırdı. Sessiz sedasız ayrılan ikili, biten ilişkisi hakkında sessiz kaldı.

YENİSİ FENOMEN

Selim, yeni bir aşka yelken açtı. 46 yaşındaki İbrahim Selim, gönlünü 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten'e kaptırdı.

İbrahim Selim, bu defa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni aşkını resmen ilan etti.

İbrahim Selim'i izlemeye giden YouTuber Ayşe Şeyma Keten, kalp emojisiyle aşkını duyurdu. Selim ise "Fotoğraf bile koydu" diyerek Ayşe Şeyma Keten'e cevap verdi.