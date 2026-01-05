İbrahim Selim’le evlilik kararı alan Ayşe Şeyma Keten'den samimi açıklamalar: Gözlerimin içi parlıyor

Oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Selim, gönlünü 30 yaşındaki fenomen Ayşe Şeyma Keten'e kaptırmıştı.

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla evlilik kararı aldığını da duyurmuştu.

Ayşe Şeyma Keten, katıldığı bir programda ilişkisine dair ilk kez bu kadar samimi açıklamalarda bulundu. Keten, İbrahim Selim’le olan bağını anlatırken duygularını açıkça dile getirdi. Keten, şu ifadeleri kullandı:

"YOL ARKADAŞI"

"Eskiden insanlar bana hep gözlerimin ışıldadığını söylerdi; İbrahim’i tanıyınca bu ifadenin gerçek karşılığını buldum. Onun enerjisi ve hitabeti gerçekten büyüleyici. Kendimi aşka tamamen kapattığım bir dönemde karşılaştık ama olacağı varsa oluyor işte... İbrahim sadece çok aşık olduğum biri değil, aynı zamanda bana sonsuz güven veren bir yol arkadaşı."