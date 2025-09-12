İbrahim Tatlıses'in ikiz torunları korkuttu! Yasemin Şefkatli rahatsızlıktan bahsetti

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir birlikte aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile evlenmişti.

Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasemin Şefkatli, ikizlerinin yaşadığı rahatsızlıktan bahsetti.

"BİR ŞEY ISIRDI"

Oğullarını bir şeyin ısırdığını söyleyen Şefkatli, "Emir'in bacağını 3 gün önce bir şey ısırdı bahçede. Yara gibi oldu sürekli kaşınıyor. Bir de bu göğsünün üstü tek taraf sürekli kaşınıyor diye krem sürdüm. Bugün çok daha iyi ama bu ara sürekli yeni böcekler keşfediyoruz. Kaşına kaşına bir hal olduk, krem çok rahatlattı." dedi.