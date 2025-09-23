İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan dikkat çeken sözler: "Güçlenerek ilerliyorum"

Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sık sık gündem olan şarkıcı Dilan Çıtak, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da 'Dur' ihtarına uymadığı polisin üzerine araç sürerek karakolluk olmuştu. Yaşadığı olayla gündeme gelen Çıtak'ın babasıyla da bir davası vardı.

Yaşadığı olaylardan dolayı eleştirilerin hedefi olan Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"BENİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Orta Doğu'da daha çok sevildiğini belirten Çıtak, hayranlarıyla bir arada olduğu videoyu yayınlayarak "Kendi ülkemde beni bitirmeye çalışan bazı kesimler 1, o sırada Orta Doğu insanının beni sahiplenişi 100." dedi.

"GÜÇLENEREK İLERLİYORUM"

Çıtak, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Her başlangıçta umutla dolu adımlarımı saran korkular, zafer yolunda beni sıklıkla tereddüte düşürüyor. Yılmamak elbet zordur; sürekli olarak 'Bu zorluklar ne zaman son bulacak?' diye sorgularım kendimi. Bu sorular zaman zaman inancımı sarsa da umutlarımı besleyen hevesim, bu korkuların üstesinden gelmeye yardımcı oluyor. Böylece her karşılaştığım engelde kırılmadan daha da güçlenerek ilerliyorum."