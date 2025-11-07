Abone ol: Google News

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'ten yeni paylaşım: 'Yıkılmadım ayaktayım'

Babası İbrahim Tatlıses'in şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı alınan ve elektronik kelepçe takılan Ahmet Tatlıses, sosyal medyadan yeni paylaşım yaptı.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 15:07
  • İbrahim Tatlıses'in isteğiyle Ahmet Tatlıses'e uzaklaştırma kararı alındı ve elektronik kelepçe takıldı.
  • Ahmet Tatlıses, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bu duruma tepki verdi.
  • Paylaşımında, yaşadığı zorluklara rağmen güçlü durduğunu belirtti.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bir süredir görüşmediği oğlu Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Kararın ardından Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe takıldı. Baba ve oğul arasındaki sorunlar devam ederken Ahmet Tatlıses'ten, dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"DİMDİK AYAKTAYIM"

Tatlıses'ten yeni paylaşım geldi. Instagram hesabından kendi fotoğrafını yayınlayan Tatlıses, "Hayırlı cumalar. Kalbimde huzur, yüzümde tebessüm var. Yaşadığım her şey beni yordu belki ama yıkmadı şükür. Bugün yine dimdik ayaktayım." yazdı.

