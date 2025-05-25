İbrahim Tatlıses'in torunları büyüdü

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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi.

2021 yılında Zincirlikuyu'da bir otelde evlenen çift, akabinde de ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Mutlu evlilikleri olan çift, son olarak tatilden kareler paylaşmaya başladı.

İKİZLERİNİN SON HALİNİ GÖSTERDİ

Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses ile verdiği pozları da paylaşmayı ihmal etmedi.

Ayrıca çocuklarıyla pozlarını da paylaşan Yasemin Şefkatli, ikizlerinin iyi olduğunun mesajını da verdi.

AMELİYAT OLMUŞTU

Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucağına alan çift, geçtiğimiz haftalarda Ayel'in gözündeki problem nedeniyle ameliyat olacağını açıklamıştı.