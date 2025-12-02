İç kanama geçirerek hastaneye kaldırılan Murat Cemcir yoğun bakımdan çıktı

- Murat Cemcir, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.
- Ünlü oyuncu iç kanama nedeniyle dört gün yoğun bakımda kaldı ve sağlık durumu iyiye gidiyor.
- Cemcir'in normal odaya alındığı ve tedavisine burada devam edileceği açıklandı.
'Düğün Dernek', 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' gibi projelerle ünlene başarılı oyuncu Murat Cemcir, yakın dostu Ahmet Kural ile arası açılınca ekranlardan uzak kalmıştı.
49 yaşındaki Cemcir'den gelen haber sevenlerini üzdü.
HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI
Ünlü oyuncunun yoğun bakımda yattığı öğrenilirken, hastaneden açıklama geldi.
İç kanama geçiren Cemcir'in yoğun bakımda olduğu hastaneden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, bugün daha iyi, tedavisi devam ediyor."
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
4 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Murat Cemcir'den iyi haber geldi.
Oyuncunun yoğun bakımdan çıkarıldığı, tedavisine normal odada devam edeceği belirtildi.