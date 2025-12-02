İç kanama geçirerek hastaneye kaldırılan Murat Cemcir yoğun bakımdan çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Düğün Dernek', 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' gibi projelerle ünlene başarılı oyuncu Murat Cemcir, yakın dostu Ahmet Kural ile arası açılınca ekranlardan uzak kalmıştı.

49 yaşındaki Cemcir'den gelen haber sevenlerini üzdü.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Ünlü oyuncunun yoğun bakımda yattığı öğrenilirken, hastaneden açıklama geldi.

İç kanama geçiren Cemcir'in yoğun bakımda olduğu hastaneden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, bugün daha iyi, tedavisi devam ediyor."

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

4 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Murat Cemcir'den iyi haber geldi.

Oyuncunun yoğun bakımdan çıkarıldığı, tedavisine normal odada devam edeceği belirtildi.