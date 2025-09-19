Abone ol: Google News

Icardi ve China Suarez aşkının videosu! Paylaşıma yorum yağdı

Bir süredir Galatasaraylı oyuncu Mauro Icardi ile birlikte olan China Suarez sosyal medyada aşka geldi.

Yayınlama Tarihi: 19.09.2025 08:36

Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, yine kariyeriyle değil de güzeller güzeli sevgilisi China Suarez'in sosyal medyadan yayınladığı videoyla gündeme geldi.

AŞK VİDEOSU

33 yaşındaki Arjantinli oyuncu, sevgilisi Mauro Icardi ile geçirdiği aşk dolu anları birleştirerek bir video oluşturdu.

Instagram’da 7.8 milyon takipçisi olan güzel yıldız, paylaşımına kalp ve alev emojileri ekledi.

EN ROMANTİK ANLAR

China Suarez’in Mauro Icardi'yi öpücüklere boğduğu an da dahil olmak üzere; köpük partili etkinlikten, deniz tatillerinin en romantik anlar paylaşıldı. Ünlü oyuncunun paylaşımı  beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

