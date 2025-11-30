Icardi ve China Suarez birinci yıl dönümlerini kutladı

- Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, China Suárez ile birinci yıl dönümlerini romantik sürprizlerle kutladı.
- Icardi'nin nafakasını ödemediği ve 600 bin dolarlık borcu olduğu öne sürüldü.
- Çiftin özel hayatı ve aşk dolu paylaşımları sosyal medyada dikkat çekti.
Galatasaraylı Mauro Icardi, hem özel hayatıyla hem de paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Bu kez Arjantin basını Icardi'nin nafakasını ödemediğini yazdı.
Habere göre; Icardi’nin kızlarına bir yıldır nafaka ödemediği ortaya çıktı.
SİCİLİNE KAYDEDİLDİ
Mahkeme, ünlü futbolcuyu Nafaka Borçluları Sicili’ne kaydetti ve yaklaşık 600 bin dolarlık borcun, Wanda Nara’nın açtığı davada elini güçlendirdiği belirtildi.
YIL DÖNÜMÜ PAYLAŞIMI
Tüm bu gelişmelerin dışında da Mauro Icardi ile China Suarez, birlikteliklerinin birinci yılını kutlamak için ortak bir paylaşımda bulundu.
Ünlü futbolcu, nişanlısına büyük bir tektaş yüzük ve yaklaşık 200 gülden oluşan bir aranjman hediye etti.
EVLENİYOR MU
Icardi, sürprizine "Mutlu yıl dönümleri aşkım" notunu ekledi
Futbolcunun yüzük hediyesi ise sosyal medyada, çiftin evliliğe hazırlığı olarak yorumlandı.