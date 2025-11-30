Icardi ve China Suarez birinci yıl dönümlerini kutladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaraylı Mauro Icardi, hem özel hayatıyla hem de paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu kez Arjantin basını Icardi'nin nafakasını ödemediğini yazdı.

Habere göre; Icardi’nin kızlarına bir yıldır nafaka ödemediği ortaya çıktı.

SİCİLİNE KAYDEDİLDİ

Mahkeme, ünlü futbolcuyu Nafaka Borçluları Sicili’ne kaydetti ve yaklaşık 600 bin dolarlık borcun, Wanda Nara’nın açtığı davada elini güçlendirdiği belirtildi.

YIL DÖNÜMÜ PAYLAŞIMI

Tüm bu gelişmelerin dışında da Mauro Icardi ile China Suarez, birlikteliklerinin birinci yılını kutlamak için ortak bir paylaşımda bulundu.

Ünlü futbolcu, nişanlısına büyük bir tektaş yüzük ve yaklaşık 200 gülden oluşan bir aranjman hediye etti.

EVLENİYOR MU

Icardi, sürprizine "Mutlu yıl dönümleri aşkım" notunu ekledi

Futbolcunun yüzük hediyesi ise sosyal medyada, çiftin evliliğe hazırlığı olarak yorumlandı.