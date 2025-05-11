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Haber Merkezi

Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen olmuştu.

Eleştirilerin odağında olan isim, şu sıralar Hindistan'da.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, 72. Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil ediyor.

AÇILIŞTA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Miss World yarışmasının açılış töreni, renkli görüntülere sahne oldu.

Dünyanın dört bir yanından gelen onlarca yarışmacı, açılış töreninde geleneksel kostümler giydi.

Miss World'e Hindistan'ın Telangana eyaleti ev sahipliği yapıyor.

DANSI DİKKAT ÇEKTİ

Kıyafetiyle Türk kültürünü yansıtmaya çalışan İdil Bilgen, açılış töreninde sahnede Hint figürlerinden esinlendiği dansını yaptı.

Sosyal medyada en çok, Bilgen'in yanındaki Hint bir kadınla yaptığı bu figürler konuşuldu.