İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizleri 2 yaşında! Doğum günü partisinden fotoğraflar

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 2024 yılında dünyaya gelmişti. İkiz bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

Ünlü çifti oğulları için aile içinde bir doğum günü partisi düzenledi.

"EMANETLERİMSİNİZ"

Yasemin Şefkatli, 2023 yılında kucağına aldığı oğullarının doğum gününü kutladı. Instagram hesabından çocuklarının karelerini yayınlayan Şefkatli, şu notu yazdı: "Bazı şeyler kelimelere dökülmezmiş. Bazı sevgiler, aşklar tarifsiz ve eşsizmiş. Hatta bazen hayat insana öyle bir yol sunarmış ki hem büyükçe sınanıp hem de her saniyesine şükredermişsin. Allah bana ömür versin ben sizin bir nefesiniz kadar uzağınızdayım, siz bana ait değilsiniz, siz benim en güzel emanetimsiniz. O yüzden ne zaman isterseniz ben yanı başınızdayım. İyi ki doğdunuz canım oğullarım. Ayel'im.. Emir'im"

"ANANIZ SİZİ İYİ Kİ DOĞURMUŞ"

İdo Tatlıses de sosyal medya hesabından ikizlerinin doğum gününü kutladı. Oğullarıyla pozlarını yayınlayan İdo Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: "Çocuk büyütmek çok zor. Ama bunu Yasemin'le en kolay şekilde yaşıyorum. Evlatlar 2 yaşına girdiler. Allah herkesin evladını bağışlasın, bahtını güzel etsin inşallah. Hayattaki en güzel şey evlat.! İyi ki doğdunuz oğullarım.. iyi ki varsınız . Ananız sizi iyi ki doğurmuş."

"ŞAHANE BİR GÜN OLDU"

Mutlu aile pozlarını yayımlayan ünlü fenomen, son olarak sevimli ikiz oğullarının doğum günü partisinden kareleri paylaştı. Şefkatli, partide verdikleri aile pozlarına "Hem çocuklar oynadı hem biz keyif yaptık çok şahane bir gün oldu öncelikle teşekkür ederiz her şey için. 2 yaşımız hoş geldin. Sağlıkla, mutlulukla daha niceleri olsun!" notunu yazdı. 2 yaşına giren Emir ve Ayel'in yaş günü fotoğraflarına beğeni yağdı.