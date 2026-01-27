Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızları 17 yaşına girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların fenomen yapımlarından "Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

Pınar Altuğ'un kızı Su, bugün 17 yaşına girdi. Atacan ve Altuğ da kızının doğum günü için paylaşım yaptı.

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sen ne zaman 17 oldun güzel bebeğim, hala benim kollarımdaki küçük meleğimsin. İyi ki doğdun." ifadelerini kullandı.

"CANIM KIZIM"

Yağmur Atacan ise "Birinci fotoğraftaki 3 yaşındaki bu tatlı kız çocuğu, ikinci fotoğraftaki 17 yaşında genç bir kız olduysa... Onu büyüten annesi Pınar Altuğ ve babası ben neden gurur duymasın? Neden mutlu olmasın? Kız çocuğu babası olmanın tadını, kız babaları bilir... Canım kızım Su Atacan 17" mesajını yayınladı.