İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli zehirlendi: Geceyi hastanede geçirdim

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021’de dünya evine girmiş, çift ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir’i kucaklarına almıştı.

Sosyal medyanın ünlü fenomenlerinden Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi.

HASTANELİK OLDU

Paylaştığı görüntüde yorgun hali dikkat çeken Şefkatli, geceyi hastanede geçirdiğini açıkladı. Ünlü isim, Instagram hikâyesine şu notu düştü:

“Dün akşam zehirlendim. Geceyi hastanede geçirdim. Üzerine sabah çocukları cimnastiğe götürdüm, bir de bu beyefendinin vize randevusu vardı ona gittik.”