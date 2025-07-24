İki defa kalp krizi geçirmişti! Şarkıcı Nazan Öncel'in son sağlık durumu

Türk müziğinin en güçlü isimlerinden Nazan Öncel, geçtiğimiz mayıs ayında geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan anjiyo işlemi sonrası kendisine iki stent takılmış ve taburcu edilmişti.

Ancak ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde bir kez daha kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Öncel’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Şu sıralar sağlık problemeleriyle uğraşan ünlü isim, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"NE İSTENDİYSE YAPTIM"

“Ne istediyse yaptım; ‘yürü’ dedi yürüdüm, ‘diyet yap’ dedi yaptım, ‘bol su iç’ dedi içtim, ‘stent’ dedi, ‘eyvallah’ dedim. Olmayınca, olmuyor demek ki… Haydi dua edin.”