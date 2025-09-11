İkinci kez evlenmişti! Ceren Moray'dan nikah paylaşımı geldi

‘Kavak Yelleri’ dizisiyle büyük çıkış yakalayan 40 yaşındaki oyuncu Ceren Moray, ikinci kez evlenerek sürpriz yapmıştı. Ünlü isim, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Doğu Orcan ile hayatını birleştirmişti.

Sade bir törenle hayatlarını birleştiren Moray, evlilik cüzdanını ve mutlu günden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Moray, evlilik sonrası Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı. Oyuncunun nikah kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"BİZİMKİLER SÜRPRİZ YAPTI"

Ceren Moray, paylaşımına; ''Güneş güzel batıyordu, bizimkiler sürpriz yaptı. Bürokrasi (Merik Keskin) yardım etti. Helin el attı, kızlar maske getirdi, kral hadi dedi. 2 günde diğer faza geçiş yaptık. Tebrik eden, neşemize ve umudumuza ortak olan herkese çok teşekkürler. Darısı başınıza kardeşim'' notunu düştü.