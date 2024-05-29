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2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez anne baba olmuşlardı.
Dünyaya gelen ikizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.
Bebeklerinin yüzünü göstermeden sıkça paylaşan Şefkatli, eşi ve ikiz bebekleriyle çekilen yeni bir fotoğrafı paylaştı.
İkizleri karşılıklı tuttular
Fotoğrafta İdo Tatlıses ile oğullarını karşılıklı tuttuğu görülen Yasemin Şefkatli'nin paylaşımı büyük ilgi gördü.
Ayel, sağlığına kavuştu
Bebeklerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ortaya çıkmıştı. İki kez operasyon geçiren minik Ayel, sağlığına kavuşmuştu.
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