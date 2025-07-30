İlayda Alişan'ın Oğulcan Engin aşkı! Sosyal medyadan sevgilisini paylaştı

29 yaşındaki oyuncu İlayda Alişan, yeni yılda kalbini Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırmıştı. Engin ve Alişan'ın sürpriz aşkı, magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

İlişkisi doludizgin devam eden Alişan, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan İlayda Alişan, sosyal medya hesabından romantik paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

İLAYDA'NIN DÜNYASI

Alişan son olarak, sevgilisiyle romantik bir karesini yayınlayarak "Dünyam" notunu düştü.

Instagram hesaplarından sıkça aşklarını paylaşan çift, paylaştıkları pozlarla beğeni yağmuruna tutuluyor. İkili geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin 2. yılını kutlamıştı.