Geçtiğimiz günlerde İsmail Balaban ile aşk yaşadığı ortaya çıkan İlayda Şeker'in, sosyal medyada bazı resimlerini kaldırma nedeninin, Balaban'ın isteği olduğu öne sürüldü.

Survivor 2021 yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden İsmail Balaban ile aşklarını ilan eden İlayda Şeker, sosyal medya hesabında değişikliğe gitti.

PROFİLİNDEN RESİMLERİ SİLDİ

İlişkisine kadar Instagram'da cesur paylaşımlarda bulunan Şeker'in, Balaban'ın isteği üzerine bazı fotoğraflarını sildiği iddia edildi.

Balaban'ın sevgilisinin profilinde yer alan görüntüleri fazla cesur bulduğu öne sürüldü.

YAYINLANAN VİDEO İLE AŞKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Aşk iddiaları hakkında sessizliğini koruyan İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in, el ele olduğu bir video ortaya çıkması üzerine aşkları bütün kamuoyunda öğrenilmişti.

İlayda Şeker, Instagram'dan cesur resimlerini kaldırdı VİDEO

