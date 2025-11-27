İlk 30'a girememişti! Azra Akın'dan Ceren Arslan'a destek geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Skandalların eksik olmadığı şaibeli Miss Universe 2025 yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan ilk 30'a giremedi. Listeye giren isimler sonrası sosyal medyada tepki yağdı. Kazanan isim tartışmaların odağındaki Meksika güzeli Fatima Bosch oldu.

OY SATIN ALINDI"

Türkiye'ye geldikten sonra açıklamalarıyla gündem olan Ceren Arslan, "Mental anlamda ve fiziksel anlamda yıprandığım dönem oldu. Burada Türkiye yazısını taşıyordum, ülkemi temsil etmek birinci önceliğimdi. Çok haksızlık yaşadık, birinci olduğum kategorilerde oylama tekrar açıldı. Rekabet açısından zayıf kaldık. Oy satın alındı" dedi.

"KADIN SANATÇILAR DESTEK VERDİ"

Hakkındaki estetik iddiasını yalanlayan Ceren Arslan, kendisinde estetik olmadığını belirterek “Yarışmada çoğu arkadaşımızın hakkı yendi” dedi. Kadın sanatçılardan çok büyük destek geldiğini söyledi ve ekledi: “Demet Akalın, Simge Sağın, Hande Yener çok güzel mesajlar attı. Kadın sanatçılarımızdan böyle destekler almak beni mutlu etti.”