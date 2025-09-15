İlk kez anne olacak! Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'ndan karnı burnunda yeni pozlar geldi

Kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında nikah masasına oturan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Başak Gümülcinelioğlu, 78'inci Cannes Film Festivali'nde hamile olduğu müjdesini vermişti.

OĞLU OLACAK

Ünlü isim, ardından bir oğlu olacağını duyurmuştu. Şimdilerde oğluna kavuşmak için gün sayan Başak Gümülcinelioğlu'ndan yeni hamilelik pozu geldi.

"KİM SAYIYOR"

Ayna karşısında karnı burnunda poz veren ünlü oyuncu, hamileliğin 32'nci haftasında olduğunu belirtti. 34 yaşındaki ünlü isim, paylaşımına "Kim sayıyor?" notunu düştü.