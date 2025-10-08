İlk kez anne olan oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat minik oğlu Atlas'ın son halini paylaştı

Cansel Elçin, meslektaşı sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat ile Ağustos 2020'de evlenmişti. 31 Ocak tarihinde ünlü çiftin çocukları dünyaya gelmişti.
Annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
ATLAS BEBEK
35 yaşındaki oyuncu, son olarak bebeği Atlas'ın son halini Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu.
Ocak ayında Atlas bebeğe kavuşmanın heyecanını yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat'tan anne olduktan sonra ilk paylaşım da gelmişti. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan oyuncu; "Tüm mesajlar ve aramalar için çok teşekkür ederim, henüz dönemiyorum ama iyiyim, iyiyiz." ifadelerini kullanmıştı.