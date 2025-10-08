İlk kez anne olan oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat minik oğlu Atlas'ın son halini paylaştı Kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile mutlu bir evliliği olan Zeynep Tuğçe Bayat, sosyal medya hesabından minik oğlu Atlas'ın son halini paylaştı.