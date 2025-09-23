İlk kez baba olmuştu! Oyuncu Serkan Keskin babalığı anlattı

Medcezir ve Sandık Kokusu gibi birçok dizide rol alan Meriç Aral ile başarılı meslektaşı Serkan Keskin, 5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlanmıştı.

Nikahtan sonra bebek müjdesi veren çift, oğullarına kavuştu. Çocuklarına eşiyle ortak baktıklarını söyleyen Keskin, yaşadığı mutluluktan bahsetti.

GÜNEŞ BEBEK

Evlilik sonrası Aral'ın hamile olduğu öğrenilmişti. Güzel oyuncu bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklamıştı. Ünlü çiftin ilk oğulları dünyaya geldi. Çift çocuklarına Güneş ismini verdi.

"BERABER BAKIYORUZ"

Oğullarına eşiyle birlikte baktıklarını söyleyen Keskin, "18 gün sonra ilk defa yemek yemeğe çıktım. Çok güzel bir duygu. Hemen de eve gitmek istiyorum. Bebeğin altını değiştirmeyi öğrendim, zaten başka çaren yok. Yardımlaşıyoruz. Birimizin uyuması, birimizin de bakması lazım. Anneye yardım olsun diye her şeyi yapmaya çalışıyorum. Gece nöbetleri mama annede olduğu için annede." dedi.