İlker Aksum aile fotoğrafını paylaştı! Minik kızı Lila'ya yorum yağdı

Baba olmak istediğini her röportajında dile getiren başarılı oyuncu İlker Aksum, sosyal medyadan kızını paylaşmaya devam ediyor.

Tatillerini Bodrum'da geçiren Aksum Ailesi, geçtiğimiz günlerde Lila'nın yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaşmıştı"

"CANIM AİLEM"

Instagram'da aktif olan İlker Aksum sosyal medya hesabından kızı ve eşiyle birlikte yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. "Canım ailem" notuyla paylaştığı bu fotoğraf, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Ailenin biricik kızı Lila'nın babasına olan benzerliği de dikkat çekti.