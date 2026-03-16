İlker Aksum’un doğum günü paylaşımı! Takipçileri beğeni yağdırdı

2023 yılında evlenen Dilay Ekmekçioğlu ile İlker Aksum'un, geçtiğimiz yıl kızları Lila dünyaya gelmişti.

Ünlü çiftin minik kızları aileye tatlı bir heyecan getirmişti. Minik Lila, geçtiğimiz aylarda 1 yaşını doldurdu.

Aksum, minik kızı için yakın dostlarıyla birlikte samimi bir doğum günü kutlaması düzenlemişti.

"CANIM KIZIM"

"İyi ki doğdun canım kızım" notunu paylaşarak babalık mutluluğunu dile getiren Aksum, Instagram'da fotoğraflarıyla birlikte "Canım kızımın 1'inci yaş günü. Yanımızda olan dostlarımıza teşekkür ederiz." notunu paylaşmıştı.

Lila'nın doğum günü kareleri ise beğeni yağmuruna tutulmuştu.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

İlker Aksum'un eşi Dilay Ekmekçioğlu, doğum gününü kutladı. Aksum ve eşi, aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir törenle doğum gününü kutladı.

Ünlü çift, minik kızlarını da yanlarına alıp birlikte doğum günü pastası üfledi.