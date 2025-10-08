İlker Ayrık'ın çiftliği! "5 yıldır çiftçilik yapıyorum"

Beykoz’un İshaklı Köyü’nde çiftlik kuran İlker Ayrık, Bebek’te objektiflere yansıdı.

"HER ÇEŞİT ÜRÜN VAR"

Hem oyunculuk mesleğine hem de çiftçiliğe devam ettiğini dile getiren ünlü oyuncu, hayatını anlattı.

"5 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUM"

Çiftlikle ilgilenmekten çok hoşlandığını söyleyen ünlü oyuncu, "Doğa ile iç içeyim. Yaklaşık 5 yıldır çiftçilik yapıyorum. Toprak insanı dinlendiren, elektriği alan bir şey. Çiftçilik yaşama bakışla alakalı bir şey. Mevsimsel bostan ekiyoruz. Her çeşit ürün var. Aromatik bitkiler de var." dedi.

"HAYVANLARIM VAR"

Doğa ile iç içe yaşayan ünlü oyuncu daha önce “11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var” açıklamasını yapmıştı.