İnci Taneleri'nin yıldızı Hazar Ergüçlü'nün leopar tarzı! Pozuna yorum yağdı

Ekranın sevilen projelerinden İnci Taneleri dizisindeki rolüyle ve pavyon dansıyla geçen sezona damga vuran oyuncu Hazar Ergüçlü, tiyatroda da aktif.
İnci Taneleri dizisinin ekrana dönmesini bekleyen güzel oyuncu, son olarak sosyal medyada pozlarını paylaştı.
CESUR GÜZEL
Her paylaşımı dikkat çeken Ergüçlü, cesur tarzıyla yine adından söz ettirdi. Güzel oyuncu, Instagram hikayesinde paylaştığı leopar desenli kombiniyle takipçilerinden tam not aldı.
Sere serpe süper minili elbisesiyle pozlarını paylaşan güzel oyuncuya yorum yağdı.