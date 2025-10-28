İngilizcesi olay olmuştu! Hande Erçel’e Pınar Altuğ’dan destek geldi

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Erçel, katıldığı bir davette İngilizce konuşmasıyla bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Konuşmasına ve aksanına eleştiri yağan oyuncuya, meslektaşı Pınar Altuğ'dan destek geldi.

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Altuğ, Erçel'e gelen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

"HERKES KENDİNE Bİ BAKSIN"

"Hem çok güzel hem başarılı hem de çalışkan. Çok güzel işlere imza atıyor ama nedense her yaptığına zorbalayacak bir şey bulunuyor. Hadi beğeni göreceli ama insanın İngilizcesinin aksanını eleştirmek? Biraz herkes kendine mi baksa?"