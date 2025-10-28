Abone ol: Google News

İngilizcesi olay olmuştu! Hande Erçel’e Pınar Altuğ’dan destek geldi

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette İngilizce konuşmasıyla sosyal medyanın gündemine oturan Hande Erçel'in aksanı eleştirilmişti. Ünlü isme destek, meslektaşı Pınar Altuğ’dan geldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 07:41
  • Hande Erçel, bir davetteki İngilizce konuşması nedeniyle eleştirilmişti.
  • Pınar Altuğ, Instagram'da yaptığı paylaşımda Erçel'e destek verdi.
  • Altuğ, eleştirilerin haksız olduğunu belirtti ve Erçel'in başarısını vurguladı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Erçel, katıldığı bir davette İngilizce konuşmasıyla bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Konuşmasına ve aksanına eleştiri yağan oyuncuya, meslektaşı Pınar Altuğ'dan destek geldi.

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Altuğ, Erçel'e gelen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

"HERKES KENDİNE Bİ BAKSIN"

"Hem çok güzel hem başarılı hem de çalışkan. Çok güzel işlere imza atıyor ama nedense her yaptığına zorbalayacak bir şey bulunuyor. Hadi beğeni göreceli ama insanın İngilizcesinin aksanını eleştirmek? Biraz herkes kendine mi baksa?"

