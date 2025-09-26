İntihar iddiasıyla gündeme gelmişti! Oyuncu Nilperi Şahinkaya annesinin çantasından çıkan notu paylaştı

Birçok favori yapımda gördüğümüz başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, 30 Ağustos’ta annesi Meltem Vural’ı kanser nedeniyle kaybetti.

İNTİHAR İDDİASI

Zor günler geçiren oyuncunun sosyal medya hesabından paylaşıp sildiği veda mesajı sevenlerini korkutmuş, hatta intihar ettiği iddia edilmişti.

Oyuncunun menajeri, yaptığı açıklamada intihar iddiasını kesin bir dille yalanlamıştı.

Annesinin kaybının ardından zor günler geçiren Şahinkaya'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Annesinin çantasına günler sonra bakan ve çıkan notu paylaşan güzel oyuncu, şu ifadelere yer verdi:

ÇANTADAKİ NOT

"Acaba annem şu an benimle mi diye düşünürken, içimden çantasına bakmak geldi. Cüzdanından bu not çıktı "La vie est belle" yani "hayat güzel"