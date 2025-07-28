İpek Açar, eşi Alper Kömürcü'yle nasıl tanıştıklarını anlattı: Kayahan konserinde karşılaştık

Eski eşi Türk pop müziğinin sevilen ismi Kayahan'ı 2015 yılında kaybeden İpek Açar, aradan geçen 4 yılın ardından ise müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 2023 yılında ise oğulları Ömer Alp'i kucaklarına almışlardı.

Açar son olarak eşiyle nasıl tanıştıklarını katıldıkları bir programda anlattı.

"HER ŞEY KONSERLE BAŞLADI"

İskender Paydaş'ın kendilerini tanıştırdığını söyleyen Açar, 'İyi ki Doğdun Kayahan' konserleri vesilesiyle tanıştık. Ben konseri senfonik olarak yapmak istedim ve İskender Paydaş 'Alper var çok yetenekli o kalkar bunun altından ancak, bunlar çok kolay şarkıları değil, senfonik aranjelerinin yapılması ve yazılması lazım, ben sizi tanıştırayım, ben de olurum orkestranın içinde ama Alper orkestrayı yönetsin ve aranjeleri yapsın" dedi. İskender tanıştırdı beni.

'Benim kalbim Kayahan'la dolu, o hayatta olmasa bile bir tane evladımız var, çok özel bir 22 yıl paylaştık ve çok zorlu da bir süreçti. Konser bitti, stres bitti, biz telefonda konuşmaya başladık.

"MUCİZE"

Değişik hisler kıpırdamaya başladı. Arkadaşlığımız bir süre devam etti, sonra aşka dönüştü Alper'e çok teşekkür ediyorum. Benim gibi çocuğu olan, eşlerini kaybetmiş ve benim hayatım bitti gibi bakan insanların, yeniden ayağa kalkabileceği, güzelliklerin hayatınıza girebileceğinin kanıtıyım ben. Bu da Allah'ın nasibi diyorum ben. Tesadüfler eseri karşılaştık, mucize diyorum ben.'