İrem Derici 12 yaş küçük sevgilisiyle evlilik hazırlığında! Yeni ev aldı

Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden ünlü şarkıcı İrem Derici, son dönemde yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer alıyor.

Birkaç kez ayrılıp barışma haberleriyle dikkat çeken ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda sürpriz haber geldi.

Geçtiğimiz ay sözlendiklerini duyuran ünlü çift, düğün hazırlıklarına başladı. Derici, Melih Kunukçu ile ilişkisini resmiyete dökeceği tarihi ilk kez paylaştı.

EV DE HAZIR

İrem Derici, 2026 yılının Eylül ayında nikah masasına oturacağını duyurdu. Ünlü isim ayrıca ilk evini aldığını da söyledi.

"ÇOK MUTLUYUM"

GazeteMagazin'de yer alan habere göre; Derici, 'Çok çalıştım ama paramı hep sağa sola harcadım. Bu defa bir şey yapıp ev aldım. Uzun yıllar kocamla yaşayacağım, çocuklarımı doğurup büyüteceğim bir ev. Çok mutluyum, hâlâ inanamıyorum. Sonunda başardım. Mart ayı gibi yerleşeceğiz.” dedi.