Derya Uluğ’un konser maratonu! 3 günde 10 bin km yaptı

Derya Uluğ, uzun süredir kendisi gibi şarkıcı olan Asil Gök ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Beraber sahnelere de çıkan ikili, ilişkileriyle ilgi odağı. Sosyal medyada da aktif olan çift, sevenlerinin beğeni yağmuruna tutuluyor.

Şu sıralar konser maratonunda olan aşıkların günleri yollarda geçiyor.

İngiltere konserinin hemen ardından Kıbrıs'a geçen Uluğ, son 48 saatte yaptığı yolculuklarla ilgili konuştu:

"YATAK YÜZÜ GÖRMEDİK"

"Eskişehir–Londra arası kaç kilometredir bilmiyorum ama herhalde toplamda 10 bin kilometre yapmışızdır. Bu süre zarfında hiç yatak yüzü görmedik, hiç uyumadık. Sadece uçaklarda ve yollarda oturarak uyuyabildik. Gerçekten üç günde bu kadar yol yapmak inanılır gibi değil."

Ünlü şarkıcının konser maratonu, duyanları oldukça şaşırttı.