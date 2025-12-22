Tuğba Ekinci'den yeni aşk paylaşımı! Sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıllar önce çıkardığı "O Şimdi Asker" şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Tuğba Ekinci, artık eskisi gibi müzik sektörünün içinde olmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemindeki yerini alıyor.

Zaman zaman cesur paylaşımlar yapan zaman zaman da ünlü isimlere laf atarak polemik yaratmaya çalışan Ekinci, bu defa özel hayatıyla gündeme geldi.

DUDAK DUDAĞA POZ

Tuğba Ekinci, Kuşadası'ndaki tatilinden kareleri paylaşarak aşkını ilan etti. Ünlü ismin dudak dudağa romantik pozları, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.