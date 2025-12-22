Abone ol: Google News

Tuğba Ekinci'den yeni aşk paylaşımı! Sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

Yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Tuğba Ekinci'nin sosyal medya hesabından yayınladığı sevgilisi ile dudak dudağa pozları kısa sürede gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 12:40
  • Tuğba Ekinci, sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını sosyal medyada paylaşıp yeni aşkını ilan etti.
  • Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
  • Ekinci, müzik sektöründe aktif olmasa da paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.

Yıllar önce çıkardığı "O Şimdi Asker" şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Tuğba Ekinci, artık eskisi gibi müzik sektörünün içinde olmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemindeki yerini alıyor.

Zaman zaman cesur paylaşımlar yapan zaman zaman da ünlü isimlere laf atarak polemik yaratmaya çalışan Ekinci, bu defa özel hayatıyla gündeme geldi.

DUDAK DUDAĞA POZ

Tuğba Ekinci, Kuşadası'ndaki tatilinden kareleri paylaşarak aşkını ilan etti. Ünlü ismin dudak dudağa romantik pozları, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

