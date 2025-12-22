Icardi, davası sürüyor! Mahkeme kararı Wanda’yı çileden çıkardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın olaylı ayrılığının davası sürüyor.

Ayrılığın ardından yeni aşklar bulan eski eşler arasındaki velayet davasında gelişmeler var.

NOEL'DE BABAYA GİDECEKLER

İkili, son olarak ortaya çıkan mahkeme kararıyla yeniden gündeme geldi. Arjantin mahkemesi, çiftin çocuklarının Noel'i babaları Mauro Icardi ile geçirmesine karar verdi.

WANDA NARA KARARI BEĞENMEDİ

Bu karar, Icardi'nin 22–27 Aralık tarihleri arasında Arjantin'de olması anlamına geliyor. Yıldız futbolcu, kararın ardından Galatasaray'dan izin talep etti. Mahkeme kararını bir yarışma programının çekimleri sırasında öğrenen Wanda Nara ise sonuç karşısında sinirlerine hakim olamadı.

YASAK VAR

Sinir krizi geçiren Nara'nın çekimleri durdurduğu öğrenildi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre Nara, Noel'de çocuklarıyla birlikte Uruguay'a gitmeyi planlıyordu. Ancak mahkemenin bu kararı, Nara'nın planlarını bozdu. Mahkemenin aldığı bir diğer karara göre ise çocukların belirtilen tarihler arasında ebeveynlerinden herhangi biriyle ülke dışına çıkarılması da yasaklandı.