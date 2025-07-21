İrem Derici ayrıldığı sevgilisi Melih Kunukcu ile barıştı! Yeni kareler yayınladı

Yaşadığı aşklarla sık sık gündem olan İrem Derici, bir süre önce 25 yaşındaki DJ Melih Kunukcu ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Her fırsatta mutluluklarını dile getiren ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakması iddiaları güçlendirmişti.

"ARA VERDİK"

Konuyla ilgili açıklama yapan İrem Derici, "Şu anda ne olduğumuz belli değil açıkçası, bir havada durumumuz var. Biraz birbirimizi rahat bırakalım dedik. Ben koç burcuyum, ikinci plana düşünce kafam gidiyor. Ara verdik diyebiliriz. İnşallah hüsranla biten bir ara olmaz. Muhabbetteyiz ama görüşmüyoruz diyelim." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak çift ayrılığa daha fazla dayanamadı. İrem Derici ve DJ sevgilisi Melih Kunukcu Alaçatı'da tatile çıktı.

İrem Derici, dudak dudağa anlarını "P.S. Ayrılamadılar, 366. gün" notuyla paylaştı.