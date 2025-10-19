AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şarkıcı İrem Derici, hastanelik oldu.

Halsizlik yaşadığını belirten oyuncu, sosyal medyadan serumlu bir fotoğraf paylaştı.

Hastane yatağından serum takılı halde fotoğraf paylaşan sanatçı, takipçilerine uyarıda bulundu.

"EKİPTE HERKES PARAMPARÇA"

Derici, Instagram hikayesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ne ararsanız var. İnfluenza, ağır ishal, yürüyemiyorum halsizlikten. Hiçbir yerim kımıldamıyor. Günlerdir beklediğim Uşak konserimi ertelemek durumunda kaldım.

Salgın var, bizim ekipteki herkes de paramparça. Doktor 5 gün istirahat verdi. Tekrar özür diliyorum. Dikkat edin kendinize."

"HAYATIMIN EN KÖTÜ HAFTASI"

Derici, daha sonraki paylaşımında da "Hayatımın en kötü iki haftasıydı. Beklenen son zaten bünyemin çökmesiydi." ifadelerini kullandı.