İrem Derici hastanelik oldu! Hastane odasından paylaşım yaptı

37 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici, aşk orucunu Melih Kunukçu ile bozmuştu. Evlilik teklifi de alan ünlü isim, hazırlıklara başlamıştı.
Ancak yaz aylarını yoğun konser maratonuyla geçiren şarkıcıdan kötü haber geldi. Derici'nin aniden rahatsızlandığı ortaya çıktı.
Planlanmış işlerini askıya alan ünlü şarkıcı, hastane odasından çektiği bir videoyu gönderdi.
Serum takılı halde konuşan Derici, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü şarkıcı videosunda şu ifadeleri kullandı:
"KİMİN GÖZÜ KALDIYSA.."
"Şimdi antibiyotiği taktılar. Sonra da vitamin verecekler. Hem boğazım hem kulaklarım iltihaplanmış. Ateş 38,9'du geldiğimde. Kimin gözü kaldıysa gözüne..."