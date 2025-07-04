İrem Derici ile Melih Kunukçu aşkı bitti! Sosyal medyadan birbirlerini sildiler

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülemeyen İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukçu ile ilişkisini bitirdi.

İlişkisini bitiren ikili, sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

İREM HER ŞEYİ SİLDİ

Ayrıca İrem Derici, Kunukçu ile birlikte yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırırken Kunukçu, Derici ile olan paylaşımlarını silmedi.

AYRILIK NEDENİ

İkiliye yakın isimlerden edinilen bilgiye göre, çift yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini gözden geçirmeye karar verdi. Ünlü çiftin karşılıklı bir kararla yollarını ayırdığı öne sürüldü.