İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukcu ile yeni pozunu paylaştı

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Şarkıları ve aşk hayatıyla magazin gündemindeki yerini koruyan 38 yaşındaki İrem Derici, canlı yayına katılmış ve sevgilisi olduğunu açıklamıştı.

Sevgilisi Melih Kunukcu ile doludizgin aşk yaşayan Derici, şöyle konuşmuştu:

"PİŞMAN DEĞİLİM"

"Hayatımda biri var. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki geldiğimde bu konuyu güzel güzel konuşalım. Evliliğim erken verilmiş bir karardı. Evlilikle başa çıkamadım. Hiçbir şey için pişman değilim."

Sevgilisiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldıran Derici daha sonra fotoğrafları geri yüklemişti. Ayrılık iddiaları gündemde yerini korurken hamle Melih Kunukcu'dan geldi.

"JAWLINE'IM"

Kunukcu, sevgilisi İrem Derici ile Galatasaray maçını izlerken ki fotoğrafını paylaştı. Bu kareyi alıntılayan Derici, "Jawline'ım olay" dedi.

Jawline dolgusu, cilde enjekte edilen jellerle çene hattını dolgunlaştırarak bu bölgenin belirgin bir görünüm kazanmasını sağlar.