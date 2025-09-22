İrem Derici sevgilisiyle aşk dolu bir kutlama yaptı! Dövmelere yorum yağdı

Yaşadığı eski ilişkilerde aradığını bulamayan İrem Derici, özel hayatıyla sık sık gündemde.

"ÇOCUK HAYALİM VAR"

Sevgilisi Melih Kunukcu'dan evlilik teklifi alan İrem Derici, evlilik teklifi beklemediğini belirtmiş, "Teklif beklemiyorum ama olursa kabul ederim" diyerek dünyaevine girme sinyali vermişti. Derici, aynı zamanda "İlk defa çocuk hayali kuruyorum." demişti.

Aşkları doludizgin devam eden çift, birinci yıl dönümlerini kutladı. Instagram'dan paylaşım yapan Derici, şu ifadelere yer verdi:

"BENİ 2 AY SÜRÜNDÜRDÜ"

"Şu sofrayı kurup, artık birbirimizden başkasıyla yapamayacağımızın farkına varalı geçen 1 yıl! Tanışma 20 Temmuz ama beni 2 aya yakın süründürmüşsün bayım.

"KOCAM"

Nice yıllarımıza kalbim! Kuracağımız hayata, inişlerimize çıkışlarımıza, sadece birbirimize bakarken tutamadığımız mutluluk gözyaşlarımıza… Nice yıllarımıza kocam!"

Çift, ilişkiye başladıkları günü kollarına dövme yaptırdı.